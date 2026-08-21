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  Isabel Mosquera Freire

(Farmacéutica)

Falleció el día 19, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce del mediodía.Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña: sala nº 10.

Tanatorio Crematorio Albia A Coruña: sala nº 10.

A Coruña, 21 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es