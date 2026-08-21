 Carmen Suárez Martínez

(Carmen do Telderete) (Viuda de Alfonso Bermúdez Souto)

Falleció el 19 de agosto, a los 100 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Arteixo, 21 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol