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 Carmen Suárez Martínez

(Carmen do Telderete) (Viuda de Alfonso Bermúdez Souto)

Falleció el 19 de agosto, a los 100 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Arteixo, 21 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol