  Sara Carril Sanmiguel

(Hija de la Natividad de María)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia a la misa funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, a las once de la mañana, en la capilla de la Grande Obra de Atocha, Iñás (Oleiros). Seguidamente será la conducción al cementerio municipal de Pontedeume, donde recibirá cristiana sepultura. El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas. Capilla Ardiente: “La Grande Obra de Atocha”, Campo do Souto, Rúa As Atochas nº 2.

Iñás (Oleiros), 20 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol