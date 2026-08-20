  Ramón Rodríguez Martínez

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida: Hoy, a las cinco de la tarde. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Erbecedo (Coristanco). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña: sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 20 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es