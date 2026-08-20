  María Monteiro Paz

(Viuda de Antonio López Novo)

Falleció el día de ayer, a los 100 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Día del entierro: Hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pantaleón das Viñas, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se trasladarán los restos mortales al panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced (La Marina nº 80, Betanzos).

Porto—San Pantaleón (Paderne), 20 de agosto de 2026 Funeraria La Merced