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  María Luz Míguez Domínguez

Falleció el día de ayer, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de parroquial de San Juan de Pravio. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2, Av. Almeiras nº63, Culleredo.

Pravio (Cambre), 20 de agosto de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier