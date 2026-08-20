  María Dosinda Recarey Vilar

(Viuda de Manuel Ferreiro Gómez – Panadero)

Falleció el 20 de agosto, a los 70 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy viernes, a las diez y media de la mañana. Funeral: Hoy viernes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación el entierro en el cementerio parroquial viejo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 21 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol