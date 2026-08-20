 Manuel Rocha Sánchez

(Carolo) (Viudo de María Docampo Santiso)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 20, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

San Isidro (Bergondo), 20 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol