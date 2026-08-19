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María Manuela Sánchez Pardo

(Maruja) (Viuda de Don César Suárez Varela) 

Falleció el 18 de agosto de 2026 a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles, a las seis de la tarde. Iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo y cementerio (nuevo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/maria-manuela-sanchez-pardo La celebración dominical del día 23 de agosto a las once de la mañana se rezará por su eterno descanso.

Mabegondo (Abegondo), 19 de agosto de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.