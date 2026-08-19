Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Antonia Mosquera Iglesias

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce y media del mediodía, en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2, Av. Almeiras nº63, Culleredo.

O Burgo (Culleredo), 19 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier