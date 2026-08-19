María Antonia Mosquera Iglesias

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce y media del mediodía, en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2, Av. Almeiras nº63, Culleredo.

O Burgo (Culleredo), 19 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier