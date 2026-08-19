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Juan Antonio Naya Brandariz

Falleció el día de ayer, a los 68 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy, a las una de la tarde, en la intimidad familiar, en el crematorio Tanatorio San Javier. Funeral: Hoy, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Sigrás (Cambre),19 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier