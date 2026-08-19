Esperanza Cancela Rosende

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 19, a las cinco de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

San Pedro de Nós (Oleiros), 19 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es