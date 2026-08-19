Carmen Rumbo Martínez

Falleció el día de ayer, a los 66 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Celas. Sepelio: A continuación, en el cementerio nuevo de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Peiro de Arriba (Culleredo), 19 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier