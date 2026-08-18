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Emilia Vázquez Méndez

(Viuda de José González Doldán) 

Falleció el día de ayer, a los 101 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos cuarto de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cambre, 18 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier