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Elena Martínez Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa capilla del tanatorio, hoy, a las ocho y media de la tarde. Hora de la cremación hoy, a las nueve de la noche. Crematorio Tanatorio Albia A Coruña. Funeral iglesia parroquial de San Rosendo el día miércoles diecinueve a las siete y media de la tarde. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 18 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es