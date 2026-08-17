María Luisa Varela Canzobre

(Marisa)

Falleció el día 15 de agosto, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia.

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las diez y cuarto de la mañana.

Hora de la incineración: Hoy, a las once de la mañana.

Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 8 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por la carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 17 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es