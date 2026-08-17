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María Luisa Varela Canzobre

(Marisa) 

Falleció el día 15 de agosto, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. 

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las diez y cuarto de la mañana. 

Hora de la incineración: Hoy, a las once de la mañana. 

Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. 

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 8 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por la carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 17 de agosto de 2026            Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es