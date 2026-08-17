María Luisa Varela Canzobre
(Marisa)
Falleció el día 15 de agosto, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
D.E.P.
Su familia.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las diez y cuarto de la mañana.
Hora de la incineración: Hoy, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 8 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por la carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 17 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es