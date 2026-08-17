María Carmen Selas Fouces

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las once y cuarto de la mañana.

Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce del mediodía.

Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral, C/ Rafael Baixeras).

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 17 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es