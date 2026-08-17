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María Carmen Selas Fouces

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las once y cuarto de la mañana. 

Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce del mediodía. 

Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). 

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 17 de agosto de 2026            Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es