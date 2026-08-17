María Carmen Selas Fouces
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las once y cuarto de la mañana.
Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce del mediodía.
Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral, C/ Rafael Baixeras).
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 17 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es