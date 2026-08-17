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Manuel José Basteiro Fernández

(Jubilado del Banco Pastor) 

Falleció el día ayer, a los 85 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Entierro: Hoy lunes. 

Salida del tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. 

Funeral: De cuerpo presente. 

Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. 

Cementerio: Municipal de Betanzos. 

Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 17 de agosto de 2026                                                                   Funeraria Mariano