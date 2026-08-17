Manuel José Basteiro Fernández
(Jubilado del Banco Pastor)
Falleció el día ayer, a los 85 años, confortado con los Auxilios Espirituales
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro: Hoy lunes.
Salida del tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios.
Cementerio: Municipal de Betanzos.
Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.
Betanzos, 17 de agosto de 2026 Funeraria Mariano