Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Isabel García Ingelmo

(Jubilada de la Fábrica de Tabacos) 

Falleció el día 15, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cinco de la tarde. 

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde. 

Cementerio parroquial San Cristóbal das Viñas. 

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 17 de agosto de 2026            Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es