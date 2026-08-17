Isabel García Ingelmo

(Jubilada de la Fábrica de Tabacos)

Falleció el día 15, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cinco de la tarde.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde.

Cementerio parroquial San Cristóbal das Viñas.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 17 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es