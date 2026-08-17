Blanca María Vázquez Barcia
Falleció el 16 de agosto de 2026, a los 53 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Su familia.
una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las siete de la tarde.
Iglesia parroquial de San Martiño de Orto (Abegondo).
Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.
Pésames: https://tellmebye.com/blanca-maria-vazquez-barcia.
La celebración dominical del día 23 de agosto a la una del mediodía rezará por su eterno descanso.
Orto (Abegondo ), 17 de agosto de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.