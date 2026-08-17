Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Blanca María Vázquez Barcia

Falleció el 16 de agosto de 2026, a los 53 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. 

 una oración por el eterno descanso de su alma. 

Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las siete de la tarde. 

Iglesia parroquial de San Martiño de Orto (Abegondo). 

Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. 

Pésames: https://tellmebye.com/blanca-maria-vazquez-barcia. 

La celebración dominical del día 23 de agosto a la una del mediodía rezará por su eterno descanso.

Orto (Abegondo ), 17 de agosto de 2026                               Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.