Rosa María Pérez Rodríguez

Falleció el día 14 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad

D.E.P.

Su hijo, Santiago Alonso Lama Pérez; hija política, María García Vázquez; nietos, Emma, Iker y Dani; hermano, Emilio; hermana política, Antonia; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes de Curtis.

A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CINCO de la tarde.

Hogar funerario nº 3, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 16 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.