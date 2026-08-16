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María Begoña Allegue Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 64 años 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Sepelio: Hoy domingo. 

Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. 

Funeral: De cuerpo presente. 

Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. 

Cementerio: Municipal de Betanzos. 

Nota: El velatorio abrirá el domingo 16 a las tres de la tarde. 

Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del cementerio s/n, sala nº 4.

Betanzos, 16 de agosto de 2026                                                                  Funeraria Mariano