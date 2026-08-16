María Begoña Allegue Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 64 años
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo.
Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios.
Cementerio: Municipal de Betanzos.
Nota: El velatorio abrirá el domingo 16 a las tres de la tarde.
Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del cementerio s/n, sala nº 4.
Betanzos, 16 de agosto de 2026 Funeraria Mariano