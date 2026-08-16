María Begoña Allegue Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 64 años

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy domingo.

Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente.

Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios.

Cementerio: Municipal de Betanzos.

Nota: El velatorio abrirá el domingo 16 a las tres de la tarde.

Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del cementerio s/n, sala nº 4.

Betanzos, 16 de agosto de 2026 Funeraria Mariano