Luis Merayo Villegas

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, mañana, a las once y media de la mañana.

Hora de la cremación: Mañana, a las doce del mediodía.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 16 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es