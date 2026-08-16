Germán José Meilán Blanco

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 56 años de edad

D.E.P.

Su hijo, Juan Meilán Balsa; padres, Emilia Blanco Canto (†) y Germán Meilán Lombao; hermanas, Emilia del Pilar y Eva Meilán Blanco (†); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA.

Hora de salida para el entierro: HOY, a las DOCE de la mañana.

Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada puerta lateral, C/ Rafael Baixeras).

Funeral: Iglesia parroquial de Santa Margarita, mañana lunes día 17, a las SIETE de la tarde. Hogar funerario nº 1, Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 16 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.