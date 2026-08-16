Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Araceli Domínguez Collar

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a la una menos cuarto de la tarde. 

Hora de salida del tanatorio: Hoy, a la una y cuarto de la tarde. 

Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. 

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 16 de agosto de 2026            Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es