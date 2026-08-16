Araceli Domínguez Collar

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, hoy a la una menos cuarto de la tarde.

Hora de salida del tanatorio: Hoy, a la una y cuarto de la tarde.

Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 16 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es