Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Esther Fraguio Seijo

(Viuda de Don Melchor Barral Candamio) 

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Pedro de Crendes (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/maria-esther-fraguio-seijo). En la celebración dominical del día 16 de agosto a las doce de la mañana se rezará por su eterno descanso en la misma iglesia.

Crendes (Abegondo ), 15 de agosto de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.