María Esther Fraguio Seijo

(Viuda de Don Melchor Barral Candamio)

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Pedro de Crendes (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/maria-esther-fraguio-seijo). En la celebración dominical del día 16 de agosto a las doce de la mañana se rezará por su eterno descanso en la misma iglesia.

Crendes (Abegondo ), 15 de agosto de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.