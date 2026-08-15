Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Luis Blanco Loureiro

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Entierro: Hoy sábado, a las doce del mediodía, en el cementerio parroquial de Vilar de Couso- Agualada (Coristanco), en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del Tanatorio será a las once de la mañana. Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 15 de agosto de 2026. Funeraria Génesis