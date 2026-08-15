Luis Blanco Loureiro

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Entierro: Hoy sábado, a las doce del mediodía, en el cementerio parroquial de Vilar de Couso- Agualada (Coristanco), en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del Tanatorio será a las once de la mañana. Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 15 de agosto de 2026. Funeraria Génesis