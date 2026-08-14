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Secundino Viqueira Liste

(Viudo de Manuela Noya Martínez) 

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial Santo Estevo de Trasmonte, hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: A las tres y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 14 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es