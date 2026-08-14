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María Gantes Rama

(Viuda de Antonio Cedeira Alfonso) 

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: A continuación. Iglesia: Parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis nº 2 ; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña). Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 14 de agosto de 2026. Funeraria Génesis