María Gantes Rama

(Viuda de Antonio Cedeira Alfonso)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: A continuación. Iglesia: Parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis nº 2 ; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña). Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 14 de agosto de 2026. Funeraria Génesis