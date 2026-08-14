Manuel Brandariz Galán

(Viudo de Pilar Varela Ramos)

Falleció el día de ayer, a los 97 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Acaroada (Cambre), 14 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier