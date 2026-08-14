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Esther Bujía García

(Viuda de Don Jaime Concheiro Varela) 

Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: A las cinco y media de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Vicente de Vigo (Carral). Nota: No se reciben flores. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra del Cementerio s/n, sala nº 1.

As Angustias (Betanzos), 14 de agosto de 2026.  Funeraria Mariano