José Rodríguez Maceiras

(Viudo de Manuela Díaz Vázquez)

Falleció el día 11, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 13 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es