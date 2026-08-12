Eduardo Sánchez-Tembleque Navarrete

Falleció el día 10 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Celia Cayazzo Muíños; hijos, Eduardo, David, Luis, Pablo, María y Cristina; hijos políticos, Robin, Carmen, Paula, Juan y Veronica; nietos, Isabel, Claudia, Carmen, Candela, Juan e India; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeiras) Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 12 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.