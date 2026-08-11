María Esther Muiño Cartemil

(Viuda de Don José Fernández Pardo)

Falleció el día ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales del Divino Salvador de Villozás. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1. Betanzos.

Sas (Villozás - Paderne), 11 de agosto de 2026. Funeraria Mariano