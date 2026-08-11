Manuel Iglesias Méndez

(Viudo de Gloria Lauda Arcay)

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Anceis (Cambre), 11 de agosto de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier