Luis Martínez Dubra

(Vecino de Rabo de Lobo – Bardaos)

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Bardaos (Tordoia), 11 de agosto del 2026. Funeraria San Xulián