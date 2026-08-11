 José María Moscoso García

(Moscoso)

Falleció el 10 de agosto, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy martes, a las cinco y media de la tarde, en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Salida: A las cinco menos cuarto de la tarde.Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerarariaapostol.com.

Veigue (Sada), 11 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol