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 José María Moscoso García

(Moscoso)

Falleció el 10 de agosto, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy martes, a las cinco y media de la tarde, en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Salida: A las cinco menos cuarto de la tarde.Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerarariaapostol.com.

Veigue (Sada), 11 de agosto de 2026 Funeraria Apóstol