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Josefa Fernández Lugris

(Pepita do Cubo) 

Falleció el día de ayer, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma y la asistencia al funeral hoy lunes, día 10, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Julián de Serantes (Mera- Oleiros) , siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1. Rúa Fonte do Ouro, nº 32 - Iñás (Oleiros).

Mera - Oleiros, 10 de agosto de 2026.   Funeraria Apóstol