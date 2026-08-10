Eva María García Ríos
(Viuda de Tonín)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral, hoy lunes, día diez, a las seis y media de la tarde, en la iglesia de Sada D’Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio de Sada. Misa: hoy lunes, día 10, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Salida a las seis y veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 10 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol