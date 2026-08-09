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Julio Vázquez Rodríguez

(Luis O Jorecho) (Viudo de Doña Nieves Vila Castiñeira)

 Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy domingo a las dos y media de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Nota: Funeral: De cenizas presente, viernes 14 de agosto a las cuatro de la tarde. Iglesia: Parroquial de Santa María de Pastoriza. Inhumación de la cenizas: A continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Meicende (Arteixo), 9 de Agosto de 2026. Funeraria Génesis