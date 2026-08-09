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Josefina Collazo Pardiñas

Falleció el día 8 de agosto, a los 73 años, confortada con los Auxilios Espirituales

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Cristóbal de Lema. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Lema (Carballo), 9 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio