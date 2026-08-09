Jesús Caamaño Cambón
(Viudo de Carmen Tasende Agrelo)
Falleció el día 7 de agosto, a los 85 años, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Ardaña (Carballo), 9 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio