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Jesús Caamaño Cambón

(Viudo de Carmen Tasende Agrelo) 

Falleció el día 7 de agosto, a los 85 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Ardaña (Carballo), 9 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio