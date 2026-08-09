Carmen García España

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a la una de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 9 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es