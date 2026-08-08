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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Pilar Amado Vicos

(Viuda de Don Francisco Agilda Sobrino) 

Falleció el día ayer, a los 93 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las siete menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las siete. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Requián. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

A Graña (Betanzos), 8 de agosto de 2026.  Funeraria Mariano