Pilar Amado Vicos
(Viuda de Don Francisco Agilda Sobrino)
Falleció el día ayer, a los 93 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las siete menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las siete. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Requián. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.
A Graña (Betanzos), 8 de agosto de 2026. Funeraria Mariano