Juan Váquez Figueroa

Falleció en el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1.

A Coruña, 8 de agosto de 2026. Funeraria Génesis