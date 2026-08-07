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 Pedro Rodríguez Porteiro

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Adela Villar Aguirre; hijas, Vanessa y Noelia; hermanas, Hilda Otilia, Encarnación, Angelita y Rosa; hermana política, Concepción; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY, a las TRES y MEDIA de la tarde. Cementerio parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, HOY a continuación del sepelio. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.