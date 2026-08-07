María Pérez Gómez
(Viuda de Juan Gómez Bravo)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA Una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Gonzar se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Lardeiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Gonzar, túmulo nº 1.
Lardeiros (O Pino), 7 de agosto de 2026 Funeraria San Xulián