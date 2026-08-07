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  Ana Iglesias Eijo

(Viuda de Ramiro Suárez García)

Falleció el día 05, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6.

A Coruña, 7 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es