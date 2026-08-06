Plácido Bermúdez Pose
Finou o día 5 de agosto do 2026, aos 92 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia o funeral de corpo presente que se celebrará hoxe, xoves, dia 6 ás seis da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Arteixo, sendo a continuación a condución dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial vello de Arteixo. A saída do fogar funerario efectuarase ás seis menos dez da tarde. Tanatorio Apóstol: Fogar funerario nº 2.
Arteixo, 6 de agosto 2026 Funeraria Apóstol