 Nieves Susana Calviño Castro

(Vecina de A Barcala – Cambre, natural de Areosa-Cabaleiros)

Falleció el día 4 de agosto, a los 57 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, jueves. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Iglesia y Cementerio Parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 6 de agosto de 2026 Funeraria San Xulián